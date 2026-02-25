Генпрокуратура потребовала изъять краснодарские активы экс-депутата Исаева на 10 млрд руб.

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура подала заявление в районный суд Краснодара об обращении в доход РФ расположенных в Краснодарском крае активов на 10 млрд рублей экс-депутата Госдумы Ризвана Исаева и членов его семьи, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с иском.

Третьими лицами в деле выступают Газтрансбанк (Краснодар), ООО "Центр-Отель" (управляющая организация отеля "Мариотт" в Краснодаре), ООО "Южный ресурс", стройкомпании ООО СЗ "Сармат" и "Сармат-Строй", ООО "Арс-Капитал", страховая компания "Гелиос" (Краснодар), а также ООО "Тепловая транспортная компания" (компании принадлежат "Краснодартеплоэнерго" и "Новоростеплоэнерго").

Исаев являлся депутатом Государственной думы V созыва (2007-2011 годы). В декабре 2007 года вошел в состав комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям. По данным Генпрокуратуры, до этого он владел коммерческими организациями в Краснодарском крае и Республике Дагестан, вел коммерческую деятельность в сферах строительства и коммунального хозяйства. Проверкой соблюдения антикоррупционных запретов было установлено, что свою деятельность в качестве парламентария он подчинил интересам подконтрольных ему коммерческих организаций, служебные полномочия и политическое влияние использовал для своего и аффилированных с ним лиц незаконного обогащения.

Так, получив неограниченный доступ к служебной информации по направлениям профильного комитета, Исаев использовал публично значимый статус для облегчения завладения в Краснодаре государственными землями, а также объектами муниципальной собственности. В частности, в 2007-2008 годах он приискал прилегающие к Краснодару земельные массивы сельскохозяйственного назначения общей площадью более 615 га. Позднее в отношении этих территорий установлен вид разрешенного использования "для жилищного строительства".

В 2010 году департамент имущественных отношений региона провел аукционы по продаже прав аренды этих участков для жилищного строительства. В конкурсных процедурах участвовали подконтрольные Исаеву ООО "СогрНефтегаз" и ООО "Статус", последнее стало победителем. Вместе с тем договоры с обществом не были заключены ввиду истечения у регионального департамента срока полномочий на распоряжение государственными землями. Для истребования имущества у государства в принудительном порядке Исаев использовал судебный механизм. Так, в июне 2010 года "Статус" обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к региональному департаменту имущественных отношений и территориальному управлению Росимущества по Краснодарскому краю о признании незаконным уклонения от заключения договора аренды. Рассмотрение дела завершилось вынесением решения о понуждении государства предоставить обществу землю в аренду.

В 2011 году "Статус" и администрация Краснодара утвердили проект планировки территории, предусматривавший строительство на ней жилых домов, социальной и коммунальной инфраструктуры. На финальном этапе завладения высоколиквидными городскими землями компания "Статус" выкупила у РФ данные земли по льготной цене в 15,17 млн рублей. Взамен компания обязалась построить и безвозмездно передать в муниципальную собственность 29 дошкольных образовательных учреждений, девять школ, поликлиники, больницы, станции скорой помощи, пожарное депо. Позже компания отказалась от их строительства, а изъятые у государства территории перераспределены в пользу подконтрольных Исаеву лиц и использованы по их усмотрению.

В декабре 2011 года срок депутатских полномочий Исаева истек, но он продолжил скрывать свою причастность к коррупционной деятельности и одновременно с этим извлекать незаконные доходы, вкладывая их в приобретение новых активов. В частности, в 2015 году он использовал неофициальные контакты с председателем Краснодарского краевого суда А. Черновым и судьей Ленинского районного суда г. Краснодара Р. Траховым, которые обеспечили удовлетворение исковых требований о снижении кадастровой стоимости вышеуказанных земельных участков более чем на 62 млрд рублей.

За счет указанных выше земель и полученных от их реализации незаконных доходов Исаев реализовал на территории Краснодара крупные девелоперские проекты: построил жилой район "Европея", "Немецкая деревня" и 21-этажный пятизвездочный гостиничный комплекс Mariott. Помещения в жилых объектах были проданы третьим лицам, здание отеля закреплено за ООО "Центр-Отель", принадлежащим его сыну.

Генпрокуратура отмечает, что доходы от коррупционно нажитого имущества Исаев с 2007 года направляет на капитализацию принадлежащих ему предприятий, приобретение (создание) новых бизнес-структур. В их число вошли ООО "Южный ресурс", Газтрансбанк, "Центр-Отель", ООО СЗ "Сармат" и другие. Общества задействованы в сферах банковской, инвестиционной, строительной и гостиничной деятельности. Совокупная стоимость активов составляет 10 млрд рублей.

Часть имущества, приобретенного на коррупционные доходы, Исаев зарегистрировал на своих родственников и доверенных лиц. Так, высоколиквидные объекты недвижимости - 127 земельных участков, 43 нежилых здания и помещения, 21 жилой дом и квартира распределены в пользу супруги, сыновей, дочери и невестки. Кадастровая стоимость перечисленного имущества составляет порядка 1,3 млрд рублей.

Генпрокуратура сочла, что, принимая во внимание приведенные обстоятельства и правовое обоснование настоящего иска, имущество, приобретенное ответчиками вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, подлежит обращению в доход РФ.

В связи с чем Генпрокуратура просит взыскать в доход РФ 100%-ю долю в капитале Газтрансбанка, 95%-ю долю в капитале "Центр-Отель", 100%-е доли в уставных капиталах компаний – ООО "Южный ресурс", "Арс-Капитал", ООО "Торговый дом Кубань", 90%-е доли в компаниях "Сармат Строй", "Сармат", "Тепловая транспортная компания", а также несколько десятков земельных участков, зданий и помещений, расположенных в Краснодаре.

Кроме того, Генпрокуратура просит принять обеспечительные меры по иску, а именно наложить арест на все акции и доли вышеуказанных компаний, а также АО "Южная газовая компания", АО "АТЭК" (крупный поставщик тепловой энергии в Краснодарском крае - ИФ) , АО "Краснодаргоргаз", АО "Энергоресурс", АО "Новороссийская управляющая компания", АО "Геленджикэлектросеть", АО "Гулькевичигорэлектро" и еще несколько десятков компаний в сфере ЖКХ, строительства, зарегистрированных на Кубани.

Под управлением "Тепловой транспортной компании", согласно ЕГРЮЛ, находятся ООО "Краснодартеплоэнерго" и "Новоростеплоэнерго" (крупные поставщики на рынке тепловой энергии в Краснодаре и Новороссийске).