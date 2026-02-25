Поиск

Визовый центр Франции в Москве временно изменил схему оплаты сервисного сбора

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Визовый центр Франции в Москве временно изменил схему оплаты сервисного сбора.

"Оплата сервисного сбора временно производится в визовом центре. Вы можете оплатить консульские и сервисные сборы, а также дополнительные услуги непосредственно в день подачи заявки", - сообщил сайт визового центра.

Ранее оплачивать сервисный сбор нужно было при бронировании слота на подачу документов.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), изменения в схеме оплаты сервисного сбора привело к ажиотажному спросу на визы во Францию.

"По данным туроператоров, места на апрель были разобраны с рекордной скоростью. Шанс поймать отказной слот есть, но на март уже не получится - время упущено. На апрель отказные места могут появиться во второй половине марта, но гарантий никто не дает. Реалистичный шанс получить французский шенген к летнему сезону - подача на май", - рассказали в ассоциации.

Сервисный сбор составляет 36 евро. Его нужно оплатить российской банковской картой. Итоговая сумма в рублях зависит от консульского курса, который рассчитывается с учетом официального курса ЦБ.

Стоимость консульского сбора для взрослых и детей от 12 лет составляет 90 евро, для детей от 6 до 12 лет - 45 евро. Если ребенку меньше шести лет, то визу оформят бесплатно. Пошлину оплачивают наличными или банковской картой в рублях при подаче документов.

При оформлении визы за пределами Москвы взимается также логистический сбор в размере 7,5 евро.

АТОР Франция Москва
