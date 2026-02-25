Житель Курской области погиб, еще один ранен при атаке дрона

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб при атаке дрона в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в среду.

"По предварительной информации, сегодня в селе Марково Глушковского района вражеский FPV-дрон совершил атаку вблизи частного дома. К глубокой скорби, в результате атаки погиб 62-летний мужчина", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также при атаке пострадал 33-летний мужчина, у него осколочные ранения. Пострадавшему оказана первая медпомощь. В случае необходимости его госпитализируют, отметил Хинштейн.