Песков назвал вопрос территорий самым сложным в украинском урегулировании

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Территориальный вопрос остается самым сложным на пути украинского урегулирования, и встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна предшествовать скрупулезная работа экспертов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вопрос территорий - самый сложный, и, конечно, каким-то серьезным встречам должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне", - сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.