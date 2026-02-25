Кремль считает, что Киев не стремится к урегулированию

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Власти Украины прилагают все усилия не для поисков путей мирного урегулирования, а для получения европейских денег, по другим вопросам в Кремле не видят серьезного настроя Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается киевского режима, то они, я думаю, прилагают все усилия не для поисков вариантов мирного урегулирования, а для поиска варианта раскассирования европейских денег. Им надо не мытьем так катаньем получить эти сотни миллиардов евро. Вот над этим они, действительно, работают серьезно", - сказал Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

"Серьезности в подходе к другим вопросам мы пока не видим", - добавил представитель Кремля.