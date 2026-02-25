Крыша дома частично обрушилась в Казани

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Крыша дома частично обрушилась в Казани, никто не пострадал, сообщает администрация Советского района города в своем телеграм-канале в среду.

"Управляющая компания работает на месте с момента происшествия, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть все в норму максимально быстро", - говорится в сообщении.

В администрации района "Интерфаксу" уточнили, что инцидент произошел в четырехэтажном доме №19 по улице Советская.

"Подробности и обстоятельства произошедшего будут выясняться дополнительно - сейчас все силы брошены на устранение последствий и обеспечение безопасности жильцов", - отмечается также в информации администрации района.

Прокуратура Советского района Казани организовала проверку по факту случившегося, заявили "Интерфаксу" в прокуратуре Татарстана.