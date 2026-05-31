В ДНР сообщили о стабильном запасе топлива

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Атаки БПЛА на бензовозы участились в Донецкой Народной Республике, однако запасы топлива стабильные, заверил председатель правительства региона Андрей Чертков.

"Топливо есть. Запас стабильный. Основная проблема сейчас - доставка его на заправки. Участились атаки вражеских БПЛА на бензовозы - и это создает дополнительные сложности в логистике", - говорится в сообщении Черткова, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Он добавил, что правительство региона перестроило маршруты доставки и усилило охрану машин.

"В приоритетном порядке бензин отпускается для коммунального и социального транспорта, в том числе по талонам", - говорится в сообщении.

Ранее из-за атак БПЛА на трассу "Новороссия" серьезный дефицит топлива образовался на полуострове Крым.