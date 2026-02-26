Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано возле Северных Курил

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в четверг в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в четверг в 09:40 по сахалинскому времени (01:40 мск) в Тихом океане с эпицентром в 380 км юго-западнее города Северо-Курильска на о. Парамушир. Очаг залегал на глубине 53 км под морским дном", - рассказала собеседник агентства.

По его словам, в населенных пунктах Курильских островов сейсмическое событие не ощутили, тревога цунами не объявлялась.