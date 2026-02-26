Суд в Подмосковье рассмотрит дело о подготовке теракта против главы оборонного предприятия

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье рассмотрит дело в отношении восьми обвиняемых в подготовке подрыва автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий в конце 2024 года, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей трех регионов, трое из которых несовершеннолетние. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в покушении на террористический акт путем убийства руководителя одного из оборонных предприятий, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ", - сказала Петренко журналистам в четверг.

По данным ведомства, в декабре 2024 года в подмосковной Коломне фигуранты, "действуя по заданию спецслужб Украины, за денежное вознаграждение в размере не менее 1 млн рублей изготовили и предприняли попытку заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий".

"В момент закладки самодельного взрывного устройства двое обвиняемых были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области, которым удалось предотвратить подрыв автомобиля", - сказала Петренко.

Она отметила, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.