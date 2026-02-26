Поиск

Американская и украинская компании получили миллионные штрафы за нарушение законов РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал американскую онлайн-платформу для совместной работы Realtimeboard Inc. dba Miro и украинскую компанию по регистрации доменов NIC. UA LLC виновными в нарушении законодательства РФ в области персональных данных.

"Realtimeboard Inc. dba Miro назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей, NIC. UA LLC - в размере 6 млн рублей", - сообщили в суде.

Американская компания признана виновной в нарушении требования о локализации данных российских пользователей на территории России (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). Украинская организация признана виновной в повторном нарушении данного требования. (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Закон "О персональных данных" обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России и осуществляют деятельность на территории страны.

