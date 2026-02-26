Жителя Запорожской области задержали по подозрению в передаче СБУ данных о военных РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Житель Запорожской области задержан и арестован по подозрению в передаче украинской разведке данных о расположении российских войск и военной техники, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ на территории Запорожской области по подозрению в государственной измене и шпионаже пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России, 1994 г.р", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в четверг в "Интерфакс".

По данным ведомства, житель Приазовского района Запорожской области "посредством иностранного мессенджера Signal инициативно установил контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и по его заданию вел наблюдение за местами дислокации и передвижениями личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ, а также выведывал соответствующую информацию у местного населения".

"Полученные таким образом сведения он передал куратору из СБУ для последующего нанесения по позициям российских войск ракетно-бомбовых ударов", - заявили в ЦОС.

В ФСБ отметили, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) и ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Там напомнили, что "спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране".