Поиск

Жителя Запорожской области задержали по подозрению в передаче СБУ данных о военных РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Житель Запорожской области задержан и арестован по подозрению в передаче украинской разведке данных о расположении российских войск и военной техники, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ на территории Запорожской области по подозрению в государственной измене и шпионаже пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России, 1994 г.р", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в четверг в "Интерфакс".

По данным ведомства, житель Приазовского района Запорожской области "посредством иностранного мессенджера Signal инициативно установил контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и по его заданию вел наблюдение за местами дислокации и передвижениями личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ, а также выведывал соответствующую информацию у местного населения".

"Полученные таким образом сведения он передал куратору из СБУ для последующего нанесения по позициям российских войск ракетно-бомбовых ударов", - заявили в ЦОС.

В ФСБ отметили, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) и ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Там напомнили, что "спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране".

СБУ ФСБ Украина Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта

 Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта

Директор ЧОП стал фигурантом уголовного дела после нападения в школе в Прикамье

Сбербанк увеличил годовую чистую прибыль по МСФО до 1,7 трлн рублей

В Белгороде из-за энергосбоя остановилась насосная станция

Семья Кенина завершила оформление наследства на долю в "Самолете"

Счетная палата указала на разброс цен на один и тот же софт в разных госзакупках

 Счетная палата указала на разброс цен на один и тот же софт в разных госзакупках

В Госдуму внесен проект обращения к Европарламенту в связи с планами передать ядерное оружие Украине

Что произошло за день: среда, 25 февраля

Минтруд предложил обновить список профессий для альтернативной гражданской службы

Росстат отметил сокращение долгов по зарплате в январе на 8,5%
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8508 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });