Технология противоопухолевых мРНК-вакцин доступна 20 организациям в РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Технология создания противоопухолевых мРНК-вакцин в РФ доступна 20 ведущим организациям; создан соответствующий консорциум. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Владимир Гущин.

"На сегодняшний день мРНК-технология получила свое институциональное оформление, у нас появился консорциум, в который сейчас входит 20 организаций различной ведомственной принадлежности", - сказал Гущин на Форуме будущих технологий в четверг.

По его словам, это и организации Минздрава России, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Российской академии наук (РАН), ведущие медицинские университеты.

"За два года мы имеем не только созданный консорциум, у нас есть реальная технология в руках, которая доступна всем 20 ведущим организациям нашей страны. У нас есть созданное производство GMP-препаратов, которое сейчас при поддержке Минздрава и Минпромторга запущено на базе Центра Гамалеи, это пилотное производство", - добавил Гущин и отметил, что его задача – обеспечить производство тех клинических серий, которые должны будут использоваться для пациентов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что выдано разрешение на использование в клинической практике двух противоопухолевых препаратов, среди них – лечебная персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы. Ее производитель – НМИЦ радиологии Минздрава России. Вакцина разработана совместно с Центром им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина.