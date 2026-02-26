Противоопухолевые мРНК-вакцины начнут использовать для пациентов в марте-апреле

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Первые вакцинные препараты против рака на основе мРНК-технологий планируют вводить пациентам в марте-апреле текущего года, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов.

"В части развития онкологического направления мы в настоящее время вместе с Центром Герцена и Центром Блохина разработали такой комплексный пакет программ, который прошел регистрацию министерства здравоохранения, и в этом году (...) мы планируем в марте-апреле вводить первые вакцинные препараты на основе мРНК пациентам и оценивать эффективность и перспективность данного направления", - сказал Логунов на Форуме будущих технологий в четверг.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что выдано разрешение на использование в клинической практике двух противоопухолевых препаратов, среди них - лечебная персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы. Ее производитель - НМИЦ радиологии Минздрава России. Вакцина разработана совместно с Центром им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина.