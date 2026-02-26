Ученые призвали спасти эвенкийских северных оленей от вымирания

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В России поголовье эвенкийской породы северных оленей сократилось на 219% за двадцать лет и нуждается в срочном спасении от вымирания, сообщает сайте Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) со ссылкой на результаты исследования по обобщению векового опыта научной селекции северных оленей.

В России обитают четыре породы северных оленей: ненецкая, чукотская, эвенкская и эвенкийская. Оленей разводят в Арктической зоне, в частности в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Якутии, на Таймыре и Чукотке.

Исследование показало, что по численности лидирует ненецкая порода, затем следует чукотская, хотя для ее развития требуется стимулировать оленеводство на северо-востоке России.

"В таких мерах также остро нуждается эвенкская порода, поголовье которой за последние 20 лет сократилось на 166% (87 тысяч особей). Без государственной поддержки численность оленей этой породы, вероятно, будет продолжать сокращаться. Наконец, эвенкийская порода в настоящее время находится в глубоком кризисе: необходимы срочные меры для ее спасения от вымирания - на сегодня в России поголовье составляет 22 тысячи особей (на 219% меньше, чем 20 лет назад)", - говорится в сообщении.

По словам главного научного сотрудника Северо-Западного Центра междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения СПб ФИЦ РАН Александра Южакова, ключевыми проблемами сферы селекции северных оленей в современной России стали влияние окружающей среды, низкое качество корма, нехватка квалифицированных специалистов на предприятиях, отсутствие записей о наследственности и рынка племенных животных, что делает селекционную работу нерентабельной.

"Хотя государство выделяет субсидии на племенную работу оленеводческим предприятиям, большая часть этих средств используется предприятиями на покрытие текущих расходов, которые, как правило, не имеют отношения к разведению. Если дальнейшее развитие этой отрасли экономики отвечает интересам государства, оно должно поддерживать селекционную работу. В то же время основные меры по улучшению оленеводства сравнительно недороги", - сказал Южаков.

По рекомендациям ученых, для эффективной селекции требуется ограничить численность племенных стад, организовать точный и постоянный учет происхождения животных через создание генетических паспортов, а также регистрировать новые специализированные племенные хозяйства только после разработки детальных планов и прогнозов племенной работы и потребностей в разведении на местном и региональном уровнях. Ученые также считают продажу племенных оленей в другие регионы одним из способов снижения нагрузки на пастбища тундры и возрождения оленеводства в тайге.

"Исследователи СПб ФИЦ РАН впервые описали и проанализировали опыт СССР и РФ в селекции северных оленей, - сказано в сообщении. - Сформулированные на основе (результатов) рекомендации могут использоваться в качестве инструмента для развития сельского хозяйства северных регионов России, которое основывается на оленеводстве".