Что случилось этой ночью: пятница, 27 февраля

МВФ одобрил новую программу кредитования Украины, суд арестовал экс-управляющего директора ВМТП, Netflix отказался от покупки Warner Bros.

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил новую программу кредитования Украины на $8,1 млрд сроком на четыре года.

- Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что третий раунд переговоров с США прошел успешно, "технические переговоры" возобновятся в Вене на следующей неделе.

- Суд во Владивостоке арестовал на два месяца бывшего управляющего директора ПАО "Владивостокский морской торговый порт" Николая Ермолаева. Его подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

- Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ. Из-за повреждения объектов энергоинфраструктуры возникли перебои в подаче света, воды и тепла.

- Французский регулятор Arcom распорядился заблокировать 35 сайтов российских СМИ и доступ к ТВ и радио РФ через стриминговые платформы, сообщила Le Figaro.

- Не менее шести человек погибли, около 20 пострадали при взрыве газа в кафе в казахстанском Щучинске.

- Пакистанские власти сообщили о столкновениях на границе с Афганистаном. Согласно заявлению, талибы открыли огонь на границе, пакистанские силы безопасности приняли ответные меры.

- Американский стриминговый сервис Netflix отказался от сделки по приобретению Warner Bros. Discovery на фоне нового предложения от Paramount Skydance Corporation.

