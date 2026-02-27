Поиск

Путин поручил включить сервисы для мониторинга уровня глюкозы в крови в "белые списки"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ обеспечить включение в "белые списки" сервисов, работающих при отключении интернета, приложения для мониторинга систем уровня глюкозы в крови.

"Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить включение в перечень социально значимых сервисов, доступ к которым предоставляется в период приостановления оказания услуг подвижной радиотелефонной связи ("белые списки"), сервисов, необходимых для работы систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и соответствующих требованию о нахождении на территории Российской Федерации баз данных информации, с использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации", - говорится в перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства 21 января.

Перечень опубликован на сайте Кремля.

