Спрос на отдых в Анапе вновь начал расти

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на отдых в Анапе начал расти, несмотря на неясные перспективы открытия пляжей курорта к летнему сезону, сообщает в пятницу Российский союз туриндустрии (РСТ).

"По данным сервиса для отельеров Travelline, отели Анапы бронируются сейчас значительно лучше, чем год назад в это время. Прирост бронирований на летние месяцы составляет 78% по сравнению с прошлым годом. При этом спрос на размещение бюджетного уровня вырос еще больше: отели 3* прибавили 116%, а до 2* - более 200%", - отмечают в РСТ.

По данным главы комитета РСТ по внутреннему туризму, генерального директора компании "Турплатформа" Сергея Толчина, фактически сейчас объем продаж по Анапе на летний сезон 2026 уже превысил продажи за весь 2025 год. "Но при этом пока они значительно отстают от динамики продаж туров в Крым и Сочи, а также от аналогичного периода 2024 года. Положительная динамика есть, но до полного восстановления еще далеко", - сказал он.

По словам Толчина, рост спроса на отдых в Анапе выглядит значительным лишь на фоне низкой базы. В прошлом году в это время спрос на размещение в Анапе просел на 57% по сравнению с предыдущим годом.

"Сейчас летние туры на курорт бронируют активнее, чем в аналогичные даты прошлого года, на 20%. Особенно востребованы отели "все включено". Курорт выбирают туристы, которые ориентируются на отдых на территории отелей с хорошей инфраструктурой, бассейнами, анимацией. Среди них немало тех, кто отдыхал в Анапе в прошлом году и остался доволен уровнем сервиса отелей и возможностями для отдыха и развлечений за пределами пляжей", - цитирует пресс-служба РСТ директора компании Оксану Булах.

С ней согласен генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. По его словам, "основные промоутеры отдыха в Анапе - это те туристы, которые успели побывать там в июле и августе 2025 года, убедились, что море уже в значительной степени стало чище, и теперь делятся мнением с другими, повышая уровень доверия к курорту".

По данным Travelline, размещение в Анапе сейчас в основном бронируют жители Москвы и области, на них приходится более 40% от всего объема, далее идет Краснодарский край (14,4%), следом примерно в равных долях (6%) - Ростовская область и Санкт-Петербург, а также Свердловская, Воронежская, Нижегородская области с долями (по 2%).

4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на проделанную огромную работу по очистке, пляжи курортов Темрюкского района Краснодарского края пока не готовы к открытию в полном объеме. Но, по ее словам, работы по очистке продолжаются, и ситуация должна измениться к началу летнего сезона. В 2025 году закрытие пляжей из-за загрязнения мазутом привело к сокращению турпотока на курорт вдвое.