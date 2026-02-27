Глава Кубани попросил исключить несколько пляжей Анапы из зоны ЧС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру Виталию Савельеву с просьбой рассмотреть возможность исключения из зоны ЧС восьми пляжных территорий Анапы после получения положительного заключения Роспотребнадзора.

"Это восемь пляжных территорий - от села Большой Утриш до "Высокого берега". (...) В случае положительного заключения Роспотребнадзора попросил вице-премьера страны Виталия Геннадьевича Савельева рассмотреть возможность исключения этих пляжей из зоны ЧС и последующего их открытия", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Мax в пятницу.

По его словам, эта просьба была высказана на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.

Кондратьев отметил, что это важно для проведения курортного сезона. В 2025 году закрытие пляжей привело к сокращению турпотока на 50%. Больше половины средств размещения не работали, как и местные жители, занятые в сфере обслуживания отдыха.

"Наша задача - приложить все усилия для проведения полноценного курортного сезона в этом году", - подчеркнул он.

Кроме того, губернатор сообщил, что на тестовом участке протяженностью в 1 км в селе Витязево арендатор пляжа начал отсыпку дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см. Песок завозят из карьера, согласованного с Роспотребнадзором, он максимально схож по составу с природным песком на этих пляжах. Для отсыпки тестового участка потребуется около 45 тыс. кубометров песка, работы планируют завершить за две недели, проинформировал глава региона.

"При положительном заключении Роспотребнадзора, по итогам отсыпки этих пляжных территорий обратился с просьбой распространить этот способ восстановления на других песчаных пляжах, попавших в зону ЧС", - заключил Кондратьев.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.