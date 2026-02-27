Ракетная опасность объявлена в более чем половине регионов Поволжья

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Режим "Ракетная опасность" введен в девяти из 14 регионах Приволжского федерального округа днем в пятницу, сообщает МЧС России.

Так, режимы "Ракетная опасность" объявлены в Пензенской, Самарской, Саратовской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, а также в Пермском крае.

Ракетная опасность объявлена и на территории Оренбуржья, заявил губернатор региона Евгений Солнцев.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе запущены звуковые сирены, речевое и смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

"При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании", - предупредил он.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев также попросил жителей оставаться в помещениях со сплошными стенами без окон. Тем, кто находится на улице, он порекомендовал пройти в ближайшее укрытие или другое безопасное место.

Управление образования Казани в своем телеграм-канале сообщило, что в детских садах и школах города дети спускаются в специально оборудованные защитные и безопасные зоны и находятся под присмотром педагогов.

Администрация Альметьевска (Татарстан) сообщает, что в городе введены временные ограничения движения общественного транспорта.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил об угрозе атаки БПЛА в регионе.

"Внимание! Сигнал "Опасное небо": угроза атаки БПЛА в Удмуртии", - написал он в своем телеграм-канале.

От Минобороны поступила информация об угрозе БПЛА в Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Режим "Беспилотная опасность" также действует в Ульяновской области, говорится в приложении МЧС России.

В Самаре, Саратове и Казани звучат сирены, передают корреспонденты "Интерфакса".

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорты Оренбурга, Ульяновска, Саратова, Пензы, Самары, Чебоксар, Казани и Нижнекамска приостановили прием и выпуск рейсов.