Песков не в курсе происшествия с дроном в Швеции

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не видел сообщений о том, что ВС Швеции перехватили дрон, летевший к французскому авианосцу "Шарль де Голль" в порту Мальме.

"Я, к сожалению, ничего не знаю об этом происшествии. Не видел сообщений и не располагаю информацией о деталях", - сказал он на брифинге.

Журналисты сказали Пескову, что министр обороны Швеции считает вероятной связь дрона с присутствием неподалеку российского военного корабля в территориальных водах.

Песков ответил, что если формулировка "рядом российское судно, значит дрон российский" верна, то "это достаточно абсурдное заявление".