Совет при президенте не поддержал ограничение наличных расчетов в сделках с недвижимостью

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал проекты законов по ограничению наличных расчетов по сделкам с недвижимостью. Об этом журналистам сообщил журналистам председатель Совета Павел Крашенинников.

"Проекты не могли быть и не были поддержаны Советом: они необоснованно ограничивают права граждан на свободное использование наличных, противоречат принципам добросовестности и свободы договора, вводят неопределенность, а сами правила законопроектов можно легко обойти, например, выделив доли в объекте недвижимости и совершив несколько сделок в рамках обозначенных сумм. Контроль за "отмыванием" - задача публичного права, а не барьеров для честных сделок", - сказал он.

Речь идет о законопроектах "О внесении изменений в статью 861 Гражданского кодекса РФ" и "О внесении изменений в статью 27 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости". Их авторы предлагают ограничить наличные расчеты по сделкам с недвижимостью (лимит 5 млн рублей на сделку, 50 млн рублей в месяц между теми же лицами) и обязать государственных регистраторов отказывать в регистрации при указанных нарушениях. Цель - "обеление" экономики и контроль за неустановленным происхождением средств.

В качестве причин отказа в поддержке законопроектов в экспертных заключениях Совета указано, в частности, неоправданное ограничение прав физлиц, включая ограничение свободы выбора способов расчета (наличный и безналичный), ограничение возможности хранения личных сбережений наличными, несмотря на легальную возможность получения зарплаты наличными.

Законопроекты были направлены в Совет Государственно-правовым управлением президента.