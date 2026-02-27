Поиск

Совет при президенте не поддержал ограничение наличных расчетов в сделках с недвижимостью

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал проекты законов по ограничению наличных расчетов по сделкам с недвижимостью. Об этом журналистам сообщил журналистам председатель Совета Павел Крашенинников.

"Проекты не могли быть и не были поддержаны Советом: они необоснованно ограничивают права граждан на свободное использование наличных, противоречат принципам добросовестности и свободы договора, вводят неопределенность, а сами правила законопроектов можно легко обойти, например, выделив доли в объекте недвижимости и совершив несколько сделок в рамках обозначенных сумм. Контроль за "отмыванием" - задача публичного права, а не барьеров для честных сделок", - сказал он.

Речь идет о законопроектах "О внесении изменений в статью 861 Гражданского кодекса РФ" и "О внесении изменений в статью 27 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости". Их авторы предлагают ограничить наличные расчеты по сделкам с недвижимостью (лимит 5 млн рублей на сделку, 50 млн рублей в месяц между теми же лицами) и обязать государственных регистраторов отказывать в регистрации при указанных нарушениях. Цель - "обеление" экономики и контроль за неустановленным происхождением средств.

В качестве причин отказа в поддержке законопроектов в экспертных заключениях Совета указано, в частности, неоправданное ограничение прав физлиц, включая ограничение свободы выбора способов расчета (наличный и безналичный), ограничение возможности хранения личных сбережений наличными, несмотря на легальную возможность получения зарплаты наличными.

Законопроекты были направлены в Совет Государственно-правовым управлением президента.

Павел Крашенинников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

В Думу внесли законопроект о страховании средств на электронных кошельках

"Интер РАО" не исключает возобновления экспорта электроэнергии в Китай в будущем

Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей

 Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей

Ракетная опасность объявлена в более чем половине регионов Поволжья

Совет при президенте не поддержал ограничение наличных расчетов в сделках с недвижимостью

Песков не в курсе происшествия с дроном в Швеции

Глава Кубани попросил исключить несколько пляжей Анапы из зоны ЧС

Проведение съезда РСПП намечено на 26 марта

Глава Бодайбо обвиняется в превышении полномочий
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8527 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });