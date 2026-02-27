В результате атаки БПЛА в Курске один человек погиб и трое ранены

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Семейском округе Курска в результате последней атаки БПЛА один человек погиб и трое ранены, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Беспилотник атаковал автосервис. Погиб 25-летний сотрудник предприятия.

"Еще трое мужчин, в числе которых двое клиентов автосервиса, пострадали, у них осколочные ранения. Им оказали первую помощь и сейчас госпитализируют в Курскую областную больницу", - добавил губернатор.

Ранее он сообщил, что город атаковали БПЛА и, пообещал уточнить информацию о пострадавших.