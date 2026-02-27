В Курской области в результате удара по энергообъекту есть погибший и раненые

34 населенных пункта остались без электричества

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Курской области был нанесен удар по энергетическому объекту в Беловском районе, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, там при исполнении служебного долга погиб доброволец "БАРС-Курск". Кроме того, ранены двое энергетиков.

По предварительным данным, в результате атаки без электроснабжения остались 34 населенных пункта района. В ближайшее время энергетики приступят к ликвидации последствий.