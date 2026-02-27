На Ставрополье в ДТП с минивэном пострадали пять детей и взрослый

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае на трассе "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды" минивэн съехал в кювет и перевернулся, травмы получили пять пассажиров - дети в возрасти от 11 до 15 лет - и водитель, сообщила краевая ГАИ.

Пострадавшие доставлены в больницу Минеральных Вод. ГАИ уточнило, что в минивэне группа детей из Нальчика ехала на соревнования в Астраханскую область.

По данным ГАИ, авария произошла, потому что водитель минивэна не справился с управлением.

Краевая прокуратура начала проверку по факту ДТП.