В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер.

По его словам, "ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона".

Уральцев он призвал не выходить на улицу и укрыться, по возможности, в капитальном строении или подземном помещении. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала "Отбой ракетной опасности".

Паслер напомнил также, что нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать работу систем ПВО или беспилотников".

Ранее в этот день режим ракетной опасности был введен в восьми из 14 регионах Приволжского федерального округа: в Пензенской, Самарской, Саратовской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, а также в Пермском крае.