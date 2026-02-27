Правительство Чувашии сообщило об атаке региона двумя ракетами

Одну сбили, другая изменила курс

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Чувашию днем атаковали две ракеты, сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.

"По данным оперативных служб, две ракеты пытались нанести атаку на Чувашию. Одна была сбита, вторая изменила курс и ее заметили очевидцы службы ГИБДД. Передали информацию на 112, - говорится в сообщении. - Оперативный дежурный МВД подтвердил, что ракета улетела в сторону соседней республики".

Ранее в более чем половине регионов Поволжья, в том числе в Чувашии, а также в Свердловской области были объявлена ракетная опасность.