Военные РФ уничтожили в течение недели 4 ракеты "Нептун" и 5 ракет "Фламинго"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за неделю сбили 2041 беспилотник, четыре управляемые ракеты "Нептун" и пять крылатых ракет "Фламинго", сообщает министерство обороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 управляемые авиационные бомбы, 50 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Нептун" и пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также 2041 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении ведомства.