Новак сообщил, что РФ в 2025 году экспортировала 238 млн т нефти

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из России по итогам 2025 года составил 238 млн тонн, сообщается в презентации вице-премьера Александра Новака, подготовленной в рамках лектория "Большие идеи" в Сириусе.

В 2024 году было экспортировано 240 млн тонн. Таким образом, показатель сократился менее чем на 1%.

Экспорт нефтепродуктов из РФ в 2025 году составил 114 млн тонн (в 2024 году, согласно макропрогнозу, было 122,5 млн тонн).

Новак в ходе своей лекции отметил, что основными покупателями российской нефти являются Китай и Индия. На экспорт в европейские страны по итогам прошлого года пришлось 25 млн тонн.

"Нам удалось сохранить объемы экспортируемой нефти. Наши партнеры с удовольствием покупают российскую нефть, потому что она и качественная, и надежная", - подчеркнул вице-премьер.

Базовый сценарий актуального макропрогноза РФ предусматривал оценку экспорта нефти по итогам 2025 года в объеме 240 млн тонн, нефтепродуктов - 125,9 млн тонн.