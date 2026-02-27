Совет при президенте не поддержал поправки о приоритете кровной родни при усыновлении

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал депутатский законопроект № 1107441-8 о введении термина "кровно-родственные связи".

"Проект содержит терминологические неточности и рискует подорвать принцип наилучших интересов ребенка, заменяя гибкий подход биологической очередностью. Это может усложнить работу органов опеки, дискриминировать замещающие семьи и противоречит Конвенции ООН о правах ребенка", - сказал журналистам председатель Совета Павел Крашенинников.

Законопроект содержит поправки к Семейному кодексу и к статье 10 закона "Об опеке и попечительстве".

Он предлагает ввести термин "кровно-родственные связи", установить жесткую очередность при устройстве детей-сирот в семьи (приоритет родственников) и обязать органы опеки содействовать восстановлению "родной семьи". Инициатива, по мнению членов Совета, не вполне учитывает права ребенка и индивидуальные обстоятельства.

В заключении Совета указаны замечания к проекту, в частности, избыточность термина "кровно-родственные связи", который по смыслу дублирует "родственные", смещение приоритета с семейного воспитания на биологическое родство, что может привести к риску дискриминации усыновителей и опекунов.