Иноагентом признана журналистка и телережиссер Вера Кричевская

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов трех человек и одну организацию.

Реестр пополнили журналист и телережиссер Вера Кричевская, депутат заксобрания Республики Якутия Александр Иванов, активист Максим Алиев и казахстанская газета "Республика".

Все они, по данным Минюста, распространяли фейки о политике и решениях российских властей.

Иванов, кроме того, взаимодействовал с иностранными агентами и организацией, признанной в России нежелательной.

Остальным трем новым иноагентам также вменяют создание и распространение контента иноагентов и создание и/или распространение контента нежелательных организаций.

Алиев и Кричевская выступали против СВО, следует из пресс-релизе.

Алиев "осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений" и "взаимодействует с иностранными организациями", указал Минюст.

Кричевской вменили участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником,.

По данным Минюста, интернет-ресурс "Республика" "создан при поддержке иностранной организации, руководство проектом осуществляется за пределами Российской Федерации".

