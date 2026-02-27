Минвостокразвития в конце апреля представит комплексный проект развития Арктики и ТТК

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минвостокразвития к концу апреля подготовит комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщил глава ведомства Алексей Чекунков в ходе заседания Госкомиссии по Арктике.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по актуализации Основ национальной безопасности России в Арктике и Стратегии развития арктической зоны с учетом их горизонта планирования до 2050 года. "По предложению экспертного управления президента проекты указов объединены в единый стратегический документ - Стратегию развития арктической зоны и обеспечении национальной безопасности в Арктике на период до 2050 года. Основным инструментом реализации стратегии будет комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора в формате единого плана", - сказал министр.

Комплексный проект будет увязывать реализацию существующих и планируемых инфраструктурных проектов, синхронизировать развитие Трансарктического транспортного коридора с объемами грузовой базы (добываемых полезных ископаемых, международных и транзитных перевозок грузов), а также обеспечивать достижение национальных целей и целевых показателей стратегии, пояснил Чекунков.

"В настоящее время совместно с федеральными органами исполнительной власти, заинтересованными субъектами Российской Федерации, государственными компаниями и организациями приступили к формированию комплексного проекта. Комплексный проект представим в срок до конца апреля для возможности рассмотрения его в июне на стратегической сессии у председателя правительства Михаила Мишустина", - сказал министр.