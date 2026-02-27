Поиск

Минвостокразвития в конце апреля представит комплексный проект развития Арктики и ТТК

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минвостокразвития к концу апреля подготовит комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщил глава ведомства Алексей Чекунков в ходе заседания Госкомиссии по Арктике.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по актуализации Основ национальной безопасности России в Арктике и Стратегии развития арктической зоны с учетом их горизонта планирования до 2050 года. "По предложению экспертного управления президента проекты указов объединены в единый стратегический документ - Стратегию развития арктической зоны и обеспечении национальной безопасности в Арктике на период до 2050 года. Основным инструментом реализации стратегии будет комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора в формате единого плана", - сказал министр.

Комплексный проект будет увязывать реализацию существующих и планируемых инфраструктурных проектов, синхронизировать развитие Трансарктического транспортного коридора с объемами грузовой базы (добываемых полезных ископаемых, международных и транзитных перевозок грузов), а также обеспечивать достижение национальных целей и целевых показателей стратегии, пояснил Чекунков.

"В настоящее время совместно с федеральными органами исполнительной власти, заинтересованными субъектами Российской Федерации, государственными компаниями и организациями приступили к формированию комплексного проекта. Комплексный проект представим в срок до конца апреля для возможности рассмотрения его в июне на стратегической сессии у председателя правительства Михаила Мишустина", - сказал министр.

Минвостокразвития Арктика ТТК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-ректор БФУ имени Канта получил реальный срок по делу о присвоении 35 млн рублей

 Экс-ректор БФУ имени Канта получил реальный срок по делу о присвоении 35 млн рублей

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

 МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

Снят введенный в регионах Поволжья режим "Ракетная опасность"

Ограничения сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Перми и Ижевска

Правительство Чувашии сообщило об атаке региона двумя ракетами

В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

В Думу внесли законопроект о страховании средств на электронных кошельках

"Интер РАО" не исключает возобновления экспорта электроэнергии в Китай в будущем

Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей

 Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей

Ракетная опасность объявлена в более чем половине регионов Поволжья
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8527 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });