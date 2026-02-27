Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 33 украинских дронов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российскими военными в пятницу с 13:00 до 17:00 мск сбито 33 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 20 дронов перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области, семь - над Брянской, шесть - над Курской.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные с 8:00 до 13:00 мск перехватили и уничтожили 44 дронов самолетного типа ВСУ над четырьмя регионами и Азовским морем.