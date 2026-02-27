МИД заявил протест послу Финляндии в связи с сожжением флага РФ в Хельсинки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В пятницу в МИД России была вызвана посол Финляндии в РФ Марья Лиивала, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Главе финской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с имевшей место 24 февраля провокационной акцией перед посольством России в Финляндии, в ходе которой неизвестными лицами был сожжен государственный флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД.

Как отметили на Смоленской площади, послу "было подчеркнуто, что российская сторона рассматривает данный инцидент как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом России".

Сообщается, что "выражено крайнее недоумение тем, что представители финских правоохранительных органов, призванные обеспечить безопасность мероприятия и общественный порядок, не воспрепятствовали преступлению, чем, по сути, попустительствовали его совершению".

"До финляндской стороны доведено настоятельное требование принять необходимые меры для установления и привлечения злоумышленников к ответственности, а также предотвращения экстремистских действий подобного рода в отношении посольства Российской Федерации в будущем", - резюмировали в ведомстве.