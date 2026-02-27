При атаке в среду БПЛА на смоленский "Дорогобуж" пострадали 11 человек

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в среду, 25 февраля, на завод ПАО "Дорогобуж" пострадали 11 человек; ранее сообщалось о семи погибших и 10 пострадавших.

"В результате атаки украинских БПЛА пострадали мирные жители. Погибли семь сотрудников предприятия, 11 человек пострадали. (...) группа "Акрон" сохраняет обязательства перед сотрудниками ПАО "Дорогобуж" и окажет всю необходимую помощь. Мы также поддержим семьи погибших и пострадавших и поможем в восстановлении предприятия", - написал он в своем телеграмм-канале в пятницу.

Анохин добавил, что он сегодня встретился с вице-президентом группы "Акрон" Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО "Дорогобуж" Владимиром Куницким.

"Сейчас наша задача – оказать максимальную поддержку семьям погибших и пострадавших в результате террористической атаки ВСУ, которая произошла 25 февраля, а также восстановить работу завода. Осмотрели разрушения на территории ПАО "Дорогобуж". Обсудили план действий, чтобы запустить остановленное производство. Сейчас проводятся восстановительные мероприятия, расчистка территории от обломков. На площадке задействованы более 30 специалистов и 20 единиц техники", - отметил он.

Ранее сообщалось, что утром 25 февраля завод "Дорогобуж" подвергся атаке не менее 30 украинских дронов, в результате погибли семь человек, еще десять пострадали. Повреждения получили элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части и спецавтомобиль для тушения пожаров. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Загрязнения воздуха в районе расположения предприятия выявлено не было. В пятницу в Дорогобужском округе объявлен день траура.

ПАО "Дорогобуж" входит в группу "Акрон" и производит азотные и сложные удобрения, а также промышленные продукты.