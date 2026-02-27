Мирный житель пострадал в Белгородском округе при атаке беспилотника ВСУ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника пострадал мужчина.

"В поселке Дубовое Белгородского округа БПЛА нанес удар по легковому автомобилю. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения шеи и ноги", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что пострадавшему оказана необходимая помощь.