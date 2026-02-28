Мужчина и женщина ранены при обстреле белгородского села

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Два мирных жителя пострадали в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области в результате прилета боеприпаса на территорию частного дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в субботу.

"Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения различных частей тела. Бойцы самообороны доставили их в Грайворонскую ЦРБ", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что после оказания помощи пострадавшие будут переведены в городскую больницу Белгорода.

Ранее в субботу Минобороны РФ заявило, что в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотников над российскими регионами. В частности, над Белгородской областью нейтрализованы 16 БПЛА.

Накануне вечером Гладков сообщал, что в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Дубовое Белгородского округа пострадал мужчина.