Климовский район Брянской области атакован дронами ВСУ, повреждены четыре автомобиля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки дронов на Климовский район были повреждены четыре автомобиля.

"В результате атаки в деревне Шамовка и селе Крапивна повреждены четыре гражданских автомобиля. Работают оперативные и экстренные службы", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о ранении мирного жителя в Брянской области из-за атаки дрона ВСУ.