Трамп настаивает, что Ирану нет смысла обогащать уран

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не считает нужным, чтобы Иран имел возможность обогащать уран до любого уровня.

"Они хотят продолжить немного обогащать. Но им незачем это делать, раз у них так много нефти", - сказал он журналистам в Техасе.

Трамп повторил, что недоволен тем, как пока проходят переговоры США и Ирана по атому.

"Им следовало бы заключить с нами сделку, но они не хотят произнести ключевые слова о том, что они никогда не будут стремиться получить ядерное оружие", - добавил президент США.

Ранее иранское руководство неоднократно публично заявляло, что Тегеран не стремиться разработать ядерное оружие.