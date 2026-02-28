Поиск

Горит один из резервуаров на НПЗ в Краснодарском крае

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На НПЗ в ст. Новоминской Каневского района горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Пожар на НПЗ в ст. Новоминской Каневского района тушат 39 человек. Привлечено 13 единиц техники. Задействованы в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю. По уточненной информации, горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возгорании на НПЗ в результате падения обломков дрона.

МЧС России Краснодарский край
