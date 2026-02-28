Поиск

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Тульской области

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - При пожаре в Плавском районе Тульской области погибли пять человек, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

"Сегодня ранним утром в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Горбачево. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. От МЧС России привлекались 6 человек и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибли пять человек. Их личности устанавливаются.

На месте происшествия работают следователи следственного управления Следственного комитета Тульской области.

Причина пожара устанавливается.

