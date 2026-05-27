Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что риски распространения лихорадки Эбола на территории России отсутствуют, по данным ведомства, завозных случаев заболевания в стране не выявлено.

"На сегодняшний день риски распространения лихорадки Эбола на территории Российской Федерации отсутствуют", - сообщили в официальном канале ведомства в Мах.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке в пунктах пропуска на государственной границе РФ усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения. Для оценки и минимизации рисков также используется автоматизированная информационная система (АИС) "Периметр".

В ведомстве отметили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также оценивает глобальный уровень угрозы распространения лихорадки Эбола как низкий.

Также в Роспотребнадзоре объявили, что в кратчайшие сроки специалистами разработана тест-система для диагностики лихорадки Эбола, и организовано ее производство.

Согласно сообщению, в рамках двустороннего взаимодействия ведомство оказывает консультативно-методическую и практическую помощь странам Африки в противодействии распространению лихорадки Эбола.

"В настоящее время в Уганде работает группа специалистов, ученых и экспертов Роспотребнадзора. Они оказывают консультативно-методическую и практическую помощь коллегам в противодействии инфекции, используя новейшие российские тест-системы. Также взаимодействие организовано с Республикой Конго и Бурунди", - добавили в ведомстве.

На африканском континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий. Такое взаимодействие позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения, отметили в Роспотребнадзоре.