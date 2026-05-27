Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Начало летных испытаний ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью "Амур" запланировано на 2031 год, говорится на стенде "Роскосмоса", представленном на Международном форуме по безопасности в Подмосковье.

"2031 - начало летных испытаний ракеты-носителя "Амур", - отмечается на стенде госкорпорации.

1 апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что демонстратор первой многоразовой ступени ракеты "Амур-СПГ" планируется представить в течение полутора-двух лет.

3 июня 2025 года Баканов заявлял, что российская ракета "Амур" с многоразовой ступенью будет готова к концу 2027 года - началу 2028 года.

2 апреля 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что первый пуск "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год.

Космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" создается на космодроме Восточный, он должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения космических аппаратов. Сообщалось, что возвращаемую первую ступень ракеты можно будет использовать до 50 раз. "Амур-СПГ" должен заменить действующее семейство ракет-носителей "Союз-2".