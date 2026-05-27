Поиск

Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.
Архивное фото
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Начало летных испытаний ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью "Амур" запланировано на 2031 год, говорится на стенде "Роскосмоса", представленном на Международном форуме по безопасности в Подмосковье.

"2031 - начало летных испытаний ракеты-носителя "Амур", - отмечается на стенде госкорпорации.

В России"Роскосмос" сообщил о возможности использовать ракету "Союз-5" для пилотируемых миссийЧитать подробнее

1 апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что демонстратор первой многоразовой ступени ракеты "Амур-СПГ" планируется представить в течение полутора-двух лет.

3 июня 2025 года Баканов заявлял, что российская ракета "Амур" с многоразовой ступенью будет готова к концу 2027 года - началу 2028 года.

2 апреля 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что первый пуск "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год.

Космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" создается на космодроме Восточный, он должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения космических аппаратов. Сообщалось, что возвращаемую первую ступень ракеты можно будет использовать до 50 раз. "Амур-СПГ" должен заменить действующее семейство ракет-носителей "Союз-2".

Роскосмос Амур
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

 Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

Власти сообщили о повреждении 30 домов в результате ночной атаки на Севастополь

РФ приостановит соглашение с Ереваном по газу в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

 Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ

США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

 США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

В ДНР в результате атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС

Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

 Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

Губернатор Севастополя сообщил о двоих раненных в результате ночной атаки ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2348 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9609 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов