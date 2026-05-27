В ДНР в результате атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике в результате последних атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС, сообщило управление МЧС по ДНР.

"В полночь в Зугрэсе в результате сброса взрывоопасного предмета произошел пожар. На момент прибытия подразделений огнем был охвачен газовый резервуар. Спустя полчаса дрон вновь атаковал заправку. К сожалению, ранение получил командир отделения", - сказано в сообщении.

Еще восемь сотрудников МЧС пострадали в Макеевке, когда тушили пожар, вызванный атакой беспилотника.