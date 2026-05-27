Власти сообщили о повреждении 30 домов в результате ночной атаки на Севастополь

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ВСУ во время удара по Севастополю в ночь на среду повредили 16 многоэтажных и 14 частных домов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города. В муниципальные комиссии поступило 120 обращений (75 по квартирам и домам, 45 по автомобилям). К настоящему времени отработали 53 заявки (40 по недвижимости, 13 по автомобилям). Остальные заявки сейчас в работе", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, один из восьмиэтажных домов получил наиболее серьезные повреждения: выбиты окна, повреждены рамы, балконы и фасад. "Людям, чьи квартиры и машины пострадали во время обстрела, мы, разумеется, окажем помощь", - добавил губернатор.

В ночь на среду Развожаев сообщил об отражении комбинированной атаки ВСУ на город - его атаковали ракетами и БПЛА. По его словам, сбито более 20 дронов, зафиксированы попадания в многоэтажки, а также в здание Южного управления Центробанка. Пострадали два человека.