Поиск

Власти сообщили о повреждении 30 домов в результате ночной атаки на Севастополь

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ВСУ во время удара по Севастополю в ночь на среду повредили 16 многоэтажных и 14 частных домов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города. В муниципальные комиссии поступило 120 обращений (75 по квартирам и домам, 45 по автомобилям). К настоящему времени отработали 53 заявки (40 по недвижимости, 13 по автомобилям). Остальные заявки сейчас в работе", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, один из восьмиэтажных домов получил наиболее серьезные повреждения: выбиты окна, повреждены рамы, балконы и фасад. "Людям, чьи квартиры и машины пострадали во время обстрела, мы, разумеется, окажем помощь", - добавил губернатор.

В ночь на среду Развожаев сообщил об отражении комбинированной атаки ВСУ на город - его атаковали ракетами и БПЛА. По его словам, сбито более 20 дронов, зафиксированы попадания в многоэтажки, а также в здание Южного управления Центробанка. Пострадали два человека.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 мая 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

 Летные испытания ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 г.

Власти сообщили о повреждении 30 домов в результате ночной атаки на Севастополь

РФ приостановит соглашение с Ереваном по газу в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

 Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ

США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

 США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

В ДНР в результате атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС

Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

 Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

Губернатор Севастополя сообщил о двоих раненных в результате ночной атаки ВСУ

Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России

 Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2348 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9609 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов