Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ядерное оружие может появиться на территории Австралии из-за ее участия в военном партнерстве AUKUS (Австралия, Великобритания и США), заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS", - сказал он на шестом раунде консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит на полях Международного форума по безопасности.

"Вашингтон наращивает возможности группировки своих вооруженных сил в АТР и делает ставку на развитие потенциала региональных союзников в рамках создаваемых военно-политических альянсов", - отметил он.