Министр молодежной политики Калининградской области арестована по делу о мошенничестве

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Калининграда до 26 марта заключил под стражу министра молодежной политики Калининградской области Анну Мусевич, сообщает пресс-служба суда.

Как полагает следствие, обвиняемая и еще два фигуранта похитили часть субсидии федерального агентства по делам молодежи. Они на 9,5 млн рублей завысили стоимость услуг поставки мебели для молодежного образовательно-досугового центра в поселке Донское Светлогорского городского округа. Эти средства фигуранты присвоили.

Уголовное дело возбуждено 27 февраля по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По информации суда, в ходе заседания обвиняемая сообщила об увольнении по собственному желанию.

Позднее суд рассмотрит ходатайства об избрании меры пресечения двум другим фигурантам дела: супругу обвиняемой и учредителю Общества с ограниченной ответственностью, которое выступало поставщиком мебели.