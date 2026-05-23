До 18 возросло число жертв после атаки ВСУ на общежитие в Старобельске

По данным МЧС РФ, еще трое человек могут оставаться под завалами

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из-под завала тела еще двух погибших из-за атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР), в результате общее число жертв составляет 18 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"На поверхность из-под завалов достали тела еще два человек. Итого 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли. Предварительно, под завалами могут находиться три человека", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 42 пострадавших.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте.


