Глава ЛНР объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам атаки ВСУ в Старобельске

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура в память о погибших в результате удара ВСУ по общежитию филиала Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.

"В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая Дни траура", - написал Пасечник на своей странице в Max.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета.

По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.

Как сообщила ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко, Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с ударом украинских беспилотников по общежитию Старобельского колледжа в ЛНР.