До 16 выросло число погибших после атаки на общежитие в Старобельске

Еще пятеро могут находиться под завалами

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили на месте ЧП в Старобельске тела еще четверых погибших; по предварительным данным, под завалами могут находиться еще пять человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета. Всего пострадали 58 человек, из них 16 погибли. Предварительно, под завалами находятся пять человек", - говорится в сообщении.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета.

По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщила ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко, Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с ударом украинских беспилотников по общежитию Старобельского колледжа в ЛНР.

