Студенты Старобельского колледжа и филиала вуза переведены на дистанционный формат

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Минпросвещения РФ сообщили о переходе на дистанционный формат обучения студентов Старобельского профессионального колледжа и филиала Луганского государственного педагогического университета.

"В связи с чрезвычайной ситуацией с 22 мая все обучающиеся учебных заведений переведены на дистанционный формат обучения. Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что студенты колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета в возрасте до 18 лет отправятся на отдых и оздоровление в подведомственные Минпросвещения детские центры.

Для оказания экстренной психолого-педагогической помощи студентам, их родителям (законным представителям), а также сотрудникам университета в регион направлены специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета, отмечается в сообщении.

"Вопросы оказания помощи семьям погибших, а также пострадавшим рассматриваются на заседании оперативного штаба при главе Луганской Народной Республики. Со стороны Луганского государственного педагогического университета пострадавшим студентам на основании поданных заявлений будет оказана материальная помощь", - сообщили в министерстве.

Кроме того, совместно с Карачаево-Черкесской Республикой прорабатывается восстановление поврежденной инфраструктуры образовательных учреждений.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

До 16 выросло число погибших после атаки на общежитие в Старобельске, еще пятеро могут находиться под завалами, сообщили в МЧС РФ.